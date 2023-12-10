Juventus'ta fazla süre bulamayan Kenan Yıldız için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



Calciomercato'da yer alan habere göre; Juventus'un Arsenal, Dortmund, Liverpool ve Leipzig'in ilgilendiği milli oyuncu için iki farklı plan belirledi.



İtalyan devinin ilk amacı, Kenan Yıldız'ı yüksek bir bonservis bedeliyle elinden çıkarmak. Haberde, Juve'nin maddi anlamda yaşadığı sıkıntıyı milli oyuncudan gelecek bonservisle çözmeyi planladığı ifade edildi.



KENAN İÇİN İSTENEN BONSERVİS



Süre alamadığı için hayal kırıklığı yaşayan genç yıldız adayının ayrılık kararı aldığı daha önce yazılmıştı. İtalyan ekibinin Kenan için 30-40 milyon euro bandında bir bonservis teklifinin gelmesi halinde gitmesine izin vereceği aktarıldı.



Kenan'ın özellikle Almanya maçındaki performansı dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Dünya devleri, ayrılma niyetinde olan Kenan için kısa süre içinde Juventus'un kapısını çalabileceği ifade edildi.



BİR İHTİMAL DAHA VAR



Diğer ihtimal ise Türk futbolcunun takımda kalmasına yönelik. Kenan Yıldız'ın acemilik dönemini geçireceği bu sezonun ardından gelecek yıl kapasitesinin artacağı düşünülüyor.



Bu yıl Avrupa kupalarında yer almayan Juventus'un gelecek sezon fikstürünün daha sıkışık olacağı değerlendirilerek, Kenan'ın üç günde bir maç periyodunda daha kıymetli hale geleceği öngörülüyor.



Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan Yıldız, 5 maçta sadece 36 dakikada sahada kalabildi.





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