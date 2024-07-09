Juventus, Thuram'ı resmiyete döküyor!

Teknik direktörlük koltuğunu Thiago Motta'ya emanet eden Juventus, orta sahasını Nice'ten Khephren Thuram ile güçlendiriyor.23 yaşındaki Fransız futbolcu, Juventus için sağlık kontrolünden geçti.Juventus, Thuram için Nice 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.2029 yılına kadar Juventus'a imza atacak Thuram, İtalyan ekibinden 2.5 milyon euro net maaş kazanacak.Juventus'un Thuram transferini kısa süre içerisinde resmi olarak duyurması bekleniyor.