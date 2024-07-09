Juventus, Thuram'ı resmiyete döküyor!

Juventus, Nice forması giyen Khephren Thuram'ı kadrosuna katıyor. 23 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus, Thuram'ı resmiyete döküyor!
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09 Temmuz 2024 17:51
Teknik direktörlük koltuğunu Thiago Motta'ya emanet eden Juventus, orta sahasını Nice'ten Khephren Thuram ile güçlendiriyor.

23 yaşındaki Fransız futbolcu, Juventus için sağlık kontrolünden geçti.

Juventus, Thuram için Nice 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.

2029 yılına kadar Juventus'a imza atacak Thuram, İtalyan ekibinden 2.5 milyon euro net maaş kazanacak.

Juventus'un Thuram transferini kısa süre içerisinde resmi olarak duyurması bekleniyor.


Thiago Motta & Thuram


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