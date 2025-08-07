07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Juventus'tan Douglas Luiz açıklaması!

Juventus Futbol Direktörü Francois Modesto, Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Douglas Luiz ile ilgili konuştu.

calendar 07 Ağustos 2025 18:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'tan Douglas Luiz açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus Futbol Direktörü Francois Modesto, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Sezon öncesinde tüm oyuncuların takımla çalıştığını söyleyen Modesto, "Bu sezon, teknik direktörümüz Tudor ile anlaşarak herkesi sezon öncesi antrenmanlara dahil etmeye karar verdik. Biz Juventus'uz ve herkese eşit davranmalıyız. Oyunculara da bunu çok net bir şekilde belirttik, davranışları çok iyi ve bundan memnunuz." dedi.

DOUGLAS LUIZ'İN DURUMU


Juventus'tan izinsiz olarak sezon başı antrenmanlara katılmayan ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Douglas Luiz ile ilgili görüşlerini aktaran Modesto, "O, takıma yeniden kabul edildi. Bir hata yaptığını biliyor, bunu ona anlattık. Douglas Luiz'i çağırdık ve Juventus'un ne anlama geldiğini anlamasını sağladık. Douglas çok üzgün ama artık bu geride kaldı ve takıma geri döndü." sözlerini sarf etti.

TAKAS İDDİASI

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin, Douglas Luiz için Juventus'a Sofyan Amrabat takasını önermeyi planladığını duyurmuştu.

JUVENTUS PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Douglas Luiz'in Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Juventus'a geçen yıl transfer olan 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, İtalyan ekibinde 27 maçta süre buldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
2 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0
3 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
4 Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0
5 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
7 Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0
8 Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0
9 Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0
10 Göztepe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
15 Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0
16 Rizespor 0 0 0 0 0 0 0
17 Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0
18 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.