Juventus'ta Vlahovic belirsizliği

Juventus'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Vlahovic'in durumu belirsizliğini korurken, kulüp direktörü Modesto oyuncunun profesyonel tavrını övdü: "Antrenmanlarda çok iyi, o bir Juventus oyuncusu."

Juventus'ta Vlahovic belirsizliği
Juventus Futbol Direktörü Francois Modesto, kulübün Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'in geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamazken, Modesto, yıldız forvetin profesyonel tavrını övdü.

İtalyan basınına konuşan Modesto, "Vlahovic antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Profesyonel bir oyuncu ve şu anda takımın bir parçası," ifadelerini kullandı. Kulüp, Vlahovic'i bedelsiz kaybetmek istemiyor ancak taraflar arasındaki sözleşme yenileme görüşmeleri şu ana kadar sonuçsuz kaldı.



Juventus, bu sezon yoğun fikstür öncesinde kadroda belirsizliklerin ortadan kaldırılması hedeflerken, Vlahovic'in durumu öncelikli konular arasında yer alıyor.

Sözleşme uzatılıp uzatılmayacağı henüz netlik kazanmasa da, kulüp yönetimi oyuncunun saha içindeki duruşundan memnun.

