Juventus'ta savunma hattı baştan kuruluyor

Sezon sonunda kadroda değişime gitmek isteyen Juventus'ta stoper bölgesine iki takviye birden yapılabilir.



Calcio Mercato'nun haberine göre; Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Manchester United'ın yakından ilgilendiği Brezilyalı stoper Bremer için 60-70 milyon civarında bir teklifi kabul etmeye hazırlanıyor.



Bremer'in ayrılması durumunda stoper bölgesine iki transfer yapmak isteyen Giuntoli, Wolfsburg'un Fransız stoperi Maxence Lacroix için Milan ile yarışa girdi. Milan teklifine rağmen Juventus oyuncuyu 30-40 milyon euro civarında bir bonservisle renklerine bağlamak istiyor.



DİĞER HEDEF DIOMANDE



Juventus bir diğer hedefi ise Sporting'de forma giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Ousmane Diomande. İtalyan ekibi Diomande transferini de 40 milyon euro civarında bir bedelle bitirebileceğine inanıyor.





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