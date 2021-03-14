Juventus - Ronaldo - Real Madrid üçgeninde neler oluyor?

İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo için Real Madrid iddiaları günden güne artıyor.



Bilançolardaki resmi verilere göre; Juventus, bu sezon 113,7 milyon euro'luk bir gelir kaybına uğradı. AS Gazetesi'nin haberine göre ise yıllık maaşı net 31 milyon euro olan Ronaldo, siyah - beyazlılar için oldukça yüksek bir mali yük konumunda.



Juventus'un yüksek maaş yükünden ötürü elden çıkarmayı planladığı Ronaldo için ise devreye eski takımı Real Madrid'in girebileceği iddia edildi. Ancak Real Madrid'in de bu transferi gerçekleştirebilmesi için Ronaldo'nun maaşında indirime gitmesi gerekiyor.



Yaklaşık 800 çalışanına toplam 448 milyon euro maaş ödeyen Real Madrid, Avrupa Kulüpler Birliği'nin önerdiği gelir gider dengesini geçtiği için Ronaldo'nun olası transferinde yüksek maaşlı oyuncularıyla yollarını ayırmak zorunda kalabilir.



Real Madrid'in Ronaldo'yu kadrosuna katmak için bir girişimi olursa, takımdan ayrılması gereken ilk isim olarak Gareth Bale gösterildi. Real Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Galli oyuncunun vedası ile birlikte, Ronaldo'nun Juventus'ta aldığı maaşta da önemli bir indirime girmesi gerekiyor



