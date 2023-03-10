Juventus evinde istediğini aldı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Juventus, sahasında Alman ekibi Freiburg'u ağırladı.
Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 1-0 kazandı ve galibiyete uzanan taraf oldu.
İlk yarısı golsüz biten mücadelede Juventus, 53. dakikada Di Maria'nın attığı golle çne geçmeyi başardı. 62'de ise Freiburg'un golü el gerekçesiyle iptal edilirken kalan dakikalarda Juventus rakibini kalesine yaklaştırmayarak galibiyeti korumayı başardı.
İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı ise 16 Mart'ta Europa-Park Stadion'da oynanacak.
Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 1-0 kazandı ve galibiyete uzanan taraf oldu.
İlk yarısı golsüz biten mücadelede Juventus, 53. dakikada Di Maria'nın attığı golle çne geçmeyi başardı. 62'de ise Freiburg'un golü el gerekçesiyle iptal edilirken kalan dakikalarda Juventus rakibini kalesine yaklaştırmayarak galibiyeti korumayı başardı.
İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı ise 16 Mart'ta Europa-Park Stadion'da oynanacak.
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