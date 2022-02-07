Juventus'a 3 puanı yeni transferleri getirdi

İtalya Serie A'nın 24. hafta mücadelesinde Juventus ile Hellas Verona karşı karşıya geldi.
Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus 2-0 kazanarak yeni transferleriyle galibiyete uzandı.
Maçın 13. dakikasında Dusan Vlahovic akıl dolu vuruşuyla Juventus'u öne geçirerek ilk yarının 1-0 tamamlanmasını sağladı.
İkinci yarıda rakibine göz açtırmayan Juventus'ta bir başka yeni transferi Dennis Zakaria'nın golüyle fark ikiye çıktı ve mücadele 2-0 tamamlandı.
Bu sonucun ardından Juventus 45 puana yükseldi, Hellas Verona ise 33 puanda kaldı.
Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus 2-0 kazanarak yeni transferleriyle galibiyete uzandı.
Maçın 13. dakikasında Dusan Vlahovic akıl dolu vuruşuyla Juventus'u öne geçirerek ilk yarının 1-0 tamamlanmasını sağladı.
İkinci yarıda rakibine göz açtırmayan Juventus'ta bir başka yeni transferi Dennis Zakaria'nın golüyle fark ikiye çıktı ve mücadele 2-0 tamamlandı.
Bu sonucun ardından Juventus 45 puana yükseldi, Hellas Verona ise 33 puanda kaldı.