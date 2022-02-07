Juventus'a 3 puanı yeni transferleri getirdi

Serie A'nın 24. haftasında Juventus, sahasında Hellas Verona'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus'a 3 puanı yeni transferleri getirdi
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07 Şubat 2022 00:38
İtalya Serie A'nın 24. hafta mücadelesinde Juventus ile Hellas Verona karşı karşıya geldi.

Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus 2-0 kazanarak yeni transferleriyle galibiyete uzandı.

Maçın 13. dakikasında Dusan Vlahovic akıl dolu vuruşuyla Juventus'u öne geçirerek ilk yarının 1-0 tamamlanmasını sağladı.

İkinci yarıda rakibine göz açtırmayan Juventus'ta bir başka yeni transferi Dennis Zakaria'nın golüyle fark ikiye çıktı ve mücadele 2-0 tamamlandı.

Bu sonucun ardından Juventus 45 puana yükseldi, Hellas Verona ise 33 puanda kaldı.

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