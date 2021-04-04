Jürgen Klopp'dan Ozan Kabak değerlendirmesi

Jürgen Klopp, Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın Arsenal maçı performansını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jürgen Klopp'dan Ozan Kabak değerlendirmesi
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04 Nisan 2021 01:47
Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Arsenal'i 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından Ozan Kabak'ın performansını değerlendirdi.

Alman teknik adam Ozan Kabak ve savunmadaki partneri Nathaniel Phillips'in performansının devam etmesini dilediğini söyledi. Bu sezon savunma oyuncularının sakatlıklarıyla boğuşan Liverpool'da stoper ikilisinin ortaya koyduğu uyumdan memnun olduğunu söyleyen Alman menajer, "Ozan ve Phillips 3 maç üst üste gol yemeden maç tamamladı. Gerçekten iyi savunma performansı gösteriyorlar. Umarım ikisi de hep formda kalır" sözlerini kullandı.

Premier Lig'de yarışın dışında kalmalarını da değerlendiren Klopp maç sonu açıklamasında, "İstediğimiz Arsenal galibiyetini aldık. Tüm oyuncularımı bu performansları için kutluyorum. Rakiplerimizin puan kaybını ve tüm maçlarımızı kazanmayı umuyoruz. Önümüzde yeterince maç var ve bıkmadan çalışmaya devam etmeliyiz" açıklamasını yaptı.



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