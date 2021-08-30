Junior Caiçara sistemi eleştirdi, kadro dışı kaldı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Junior Çaiçara'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.



CAİÇARA NE DEMİŞTİ?



Sosyal medya hesabından Başakşehir'in oyun anlayışını eleştiren ve "Savunmayı düşünerek oynadığımızı herkes biliyor fakat biz geçmişte böyle oynamıyor, her rakibi eşit görüp saldırıyorduk. Ve bu bize şampiyonluğu getirmişti. Şu anda tüm sistemi değiştirmenin anlamı yok. Bu benim fikrim. Mesajımdan rahatsız olanlardan özür dilerim ama hislerim böyle." Caiçara kadro dışı kaldı.



BAŞAKŞEHİR'İN AÇIKLAMASI



Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." denildi.



