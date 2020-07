Julius V: "Bol Bol, yeni tek boynuzlu at!"

Denver Nuggets çaylağı Bol Bol ile çalışmış olan antrenör Julius V, Bol'un bir sonraki "tek boynuzlu at" olduğunu söyledi.



Bol, Orlando'da şimdiye kadar sahanın her iki ucundaki çok yönlülüğü ile, dikkatleri üstüne çekmiş durumda. Bol, Nuggets savunmasında sağlam bir şekilde yer ederken, takım arkadaşlarına hücumda etkileyici bir şekilde katkı sağlıyordu.



Julius V, ertelenme sırasında günde iki ila üç kez Bol ile çalışmaya başlamıştı ve kendisinin oyunun iki yönündeki potansiyelini de anında fark ettiğini açıkladı:



"Bütün gün spor salonundaydı. Ona söylediğim şey... tıpkı hücumda olduğu gibi özel ve çılgın olduğu kadar, savunma tarafında da özel ve çılgın olabileceğiydi. Bu, her zaman şut bloklamakla ilgili değildir. Bir adamın şutunu bozabilirsiniz. Adamların şutlarını atmaları konusunda tereddür etmelerini sağlayabilirsiniz."



"Bu çılgınca bir şey, çünkü pek çok adamın tek boynuzlu at falan dediğini duyuyorsunuz ve o da tam olarak öyle. Kristaps Porzingis gibi. Porzingis, bir tek boynuzlu atın tanımı. Bol da öyle."



"İçeride ve dışarıda oynayabildiği için, bir oyuncu olarak, bir guard olarak oynadığınızda, sadece atletizminiz nedeniyle değil, pozisyon bilginiz nedeniyle guardları savunmak daha kolaydır. O dışarıda oynadığı için, pozisyon hakkında bilgisi var."