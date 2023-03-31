New York Knicks yıldızı Julius Randle'ın ayak bileğindeki burkulma sebebiyle normal sezonu kapattığı bildirildi.



Randle'a sol ayak bileği burkulması teşhisi konduğu ve iki hafta içinde yeniden değerlendirileceği belirtildi.



Playoffların 15 Nisan'da başlaması sebebiyle, Randle'ın bu maçlarda oynayıp oynamayacağı henüz bilinmiyor.



Son üç sezonda ikinci kez All-NBA kadrolarına seçilme şansı olan Randle, 77 maç forma giydiği normal sezonu 25.1 sayı, 10.0 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları ile tamamlamış oldu.





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