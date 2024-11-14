Judoda 5 sporcu Türkiye için tatamiye çıkacak

Türkiye'den 5 sporcunun katılacağı Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası, cuma günü Polonya'da başlayacak.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 15-16 Kasım tarihlerinde Pila kentinde düzenlenecek organizasyonda 36 ülkeden 330 sporcu yarışacak.
Şampiyonada Türkiye'yi, Merve Azak (kadınlar 48 kilo), Fidan Ögel (kadınlar 70 kilo), Hilal Öztürk (kadınlar +78 kilo), Muhammed Demirel (erkekler 66 kilo) ve Musa Şimşek (erkekler 81 kilo) temsil edecek.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 15-16 Kasım tarihlerinde Pila kentinde düzenlenecek organizasyonda 36 ülkeden 330 sporcu yarışacak.
Şampiyonada Türkiye'yi, Merve Azak (kadınlar 48 kilo), Fidan Ögel (kadınlar 70 kilo), Hilal Öztürk (kadınlar +78 kilo), Muhammed Demirel (erkekler 66 kilo) ve Musa Şimşek (erkekler 81 kilo) temsil edecek.