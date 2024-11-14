Judoda 5 sporcu Türkiye için tatamiye çıkacak

Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası cuma günü Polonya'da başlayacak. Organizasyonda milli 5 sporcu tatamiye çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Judoda 5 sporcu Türkiye için tatamiye çıkacak
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14 Kasım 2024 13:25
Türkiye'den 5 sporcunun katılacağı Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası, cuma günü Polonya'da başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 15-16 Kasım tarihlerinde Pila kentinde düzenlenecek organizasyonda 36 ülkeden 330 sporcu yarışacak.

Şampiyonada Türkiye'yi, Merve Azak (kadınlar 48 kilo), Fidan Ögel (kadınlar 70 kilo), Hilal Öztürk (kadınlar +78 kilo), Muhammed Demirel (erkekler 66 kilo) ve Musa Şimşek (erkekler 81 kilo) temsil edecek.

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