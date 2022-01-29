Josuha Guilavogui, Fransa'ya gidiyor!

Wolfsburg'ta forma giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı konuşulan Josuha Guilavogui, Fransız ekibi Bordeaux'ya transfer oluyor.



SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK



L'Equipe'te yer alan habere göre; Bordeaux'nun bir pürüz çıkmadığı takdirde 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonu zorunlu olarak şekilde kiralık olarak kadrosuna katacağı belirtildi.



PROJEYE İKNA OLDU



Haberde Guilavogui'nun Galatasaray'ın da ilgisine rağmen Fransız ekibinin sunduğu proje karşısında ikna olduğu aktarıldı.



GALATASARAY'DAN DAHA YÜKSEK TEKLİF!



Bordeaux Başkanı Gerard Lopez ve teknik direktörü Vladimir Petkovic'in de Fransız futbolcuyla görüştüğü, oyuncunun da maddi bir fedakarlık göstererek Galatasaray'ın daha yüksek teklifine rağmen, Bordeaux'yu tercih edeceği ifade edildi.



HİÇ BU KADAR YAKIN OLMAMIŞTI



7,5 yıl önce Saint-Etienne'den ayrılan Guilavogui'nun, Fransa Ligue 1'e dönmesinin daha önce hiç bu kadar yakın olmadığı kaydedildi.





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