Jose Sulaiman anısına 5 bin kişiye iftar daveti verildi

Ülkemizde resmi olarak kurulan ve tüm dünya federasyonları tarafından tanına Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu ve WBC Türkiye,Dünya Boks Konseyi'nin (WBC) onursal başkanı Jose Sulaiman anısına İstanbul'da 5 bin kişilik iftar verdi.



Söğütlüçeşme Camii yakınındaki sokaklarda WBC Türkiye ile birlikte boks camiasını birleştiren bir yardım etkinliği düzenlendi ve Meksikalı efsane başkan Jose Sulaiman'ın anısına 5 bin kişilik iftar yemeği verildi. Bu özel gece WBC Türkiye Başkanı Serdar Avcı ve WBC yönetim kurulu üyesi Oksana Semenishina'nın destekleriyle gerçekleştirildi.



Serdar Avcı yaptığı açıklamada; "Jose Sulaiman efsane bir isimdi. Boksun ilerlemesinde ve boksörlerin korunmasında çok büyük ve radikal kararlar alan bir isimdi. 1975'te oybirliğiyle WBC'nin başkanı seçilmişti ve ölümüne kadar bu sıfatla görev yaptı. Sulaiman'ın liderliğinde WBC, boksörlerin güvenliği ve refahına ilişkin birçok yeni kural ve düzenleme getirmişti. Büyük bir liderdi ve boks ile ilgilenen herkes onu iyi bilir" dedi.



WBC'nin başarılı yöneticisi Oksana Semenishina ise sık sık Türkiye'ye geldiğini ve Ramazan ayındaki birlik ve beraberliğin dünyada başka bir benzeri olmadığını ifade ederek "Böyle bir zamanda Jose Sulaiman'ın unutulmaması bizi çok mutlu etti. Kendisi bir efsaneydi ve tüm dünya onu örnek alırdı, çok büyük bir liderdi. WBC'yi dünyanın en büyük büyük organizasyonu yaptı. Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi efsaneleri bu çatı altında buluşturdu ve bu unvan uğruna kıyasıya mücadele verdiler. Nice boksörler geldi, geçiyor hepsi Jose Sulaiman sayesinde oldu. Bugün burada efsane başkanımızın hatırlanması beni ve tüm boks dünyasını onore etti" şeklinde konuştu.



İftar davetine katılan Türkiye Boks Komisyonu üyeleri, WBC Türkiye üyeleri ve sporcular ellerinde Jose Sulaiman'ın fotoğraflarıyla yer aldı.



İftar yemeğine gelenlere çorba, tavuklu pilavı, nohut, tatlı ve ayran ikramı yapıldı.



Jose Sulaiman'ın çocuklarından biri olan ve WBC'nin 2022 yılından beri başkanlığını yapan Mauricio Sulaimán babası için yapılan bu etkinlik için hem şaşkınlığını gizleyemedi hem de duygulandığını ifade etti.



Mauricio Sulaimán, Serdar Avcı ve Oksana Semenishina'yı arayarak babası için yapılan anlamlı etkinlik için teşekkür etti.





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