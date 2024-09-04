Jose Mourinho: 'Param yok'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu kez saha dışıyla bir olayla gündeme geldi.
Portekizli teknik adam, kulübün Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın düğün törenine katıldı. Mourinho, düğünden çıkışta ise kendisine çıkışta çiçek satmak isteyen çocuğa "Param yok" cevabını verdi.
Jose Mourinho'nun bu cevabı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Portekizli teknik adam, kulübün Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın düğün törenine katıldı. Mourinho, düğünden çıkışta ise kendisine çıkışta çiçek satmak isteyen çocuğa "Param yok" cevabını verdi.
Jose Mourinho'nun bu cevabı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.