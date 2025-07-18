Jose Mourinho'nun yeni transferi takım içinden!

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını Portekiz'de sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, dün kampın ilk hazırlık maçında Portekiz ekibi Portimonense'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho, bu mücadeleye 'İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Oğuz Aydın' ilk 11'iyle başladı.
Alternatifli bir kadro hedefi olan Kanarya'da yeni transferler dışında takım içinde ekstra performans gösterenler de oluyor.
Jayden Oosterwolde, F.Bahçe'nin Portekiz'de yaptığı kampın en hırslı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.
ÇOK GÜÇLÜ DÖNDÜ
24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığını tamamen atlattı ve yeni sezona çok güçlü bir dönüş yaptı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun önem verdiği isimlerin başında gelen genç yıldız, hem sol bek hem de sol stoper pozisyonları için ideal bir profil çiziyor. Uzun boyu, güçlü fiziği ve yüksek hızıyla dikkat çeken Hollandalı futbolcu, savunma hattına dinamizm katıyor. Oosterwolde, Portekizli hocanın oyun planına net bir şekilde uyuyor ve kampta da buna göre plan yapılıyor.
Geçtiğimiz sezon Sebastian Szymanski'yi öne çıkaran Mourinho, bu sezon aynı yükselişi Oosterwolde'den bekliyor.
SOL BEK VE STOPER OYNUYOR
Tecrübeli teknik adam, hem üçlü hem de dörtlü savunma sisteminde görev verebileceği oyuncuyu öncelikle sol stoperde değerlendirmeyi planlıyor.
MOURINHO'NUN YENİ PRENSİ
Kamp dönemindeki yüksek özgüveni ve hırsıyla beğeni toplayan Oosterwolde "Mourinho'nun prensi" unvanını şimdiden almış durumda. Genç futbolcu, formunu sürdürebilir.
KAMPIN EN ÇALIŞKAN İSİMLERİNDEN
Uzun süreli sakatlığının etkisinden kurtulan Jayden Oosterwolde, Portekiz kampının en çalışkan isimleri arasında başı çekiyor.
11'İN DEĞİŞMEZ İSMİ OLACAK
24 yaşındaki futbolcu, kampta gösterdiği performansıyla yeni sezonda ilk 11'in değişmezleri arasına girmeye aday.
3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
1.89 boyundaki oyuncunun sarı-lacivertli takım ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Sol bek oyuncusu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 14 maça çıktı ve 1274 dakika sahada kaldı.
Sarı-lacivertliler, dün kampın ilk hazırlık maçında Portekiz ekibi Portimonense'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho, bu mücadeleye 'İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Oğuz Aydın' ilk 11'iyle başladı.
Alternatifli bir kadro hedefi olan Kanarya'da yeni transferler dışında takım içinde ekstra performans gösterenler de oluyor.
Jayden Oosterwolde, F.Bahçe'nin Portekiz'de yaptığı kampın en hırslı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.
ÇOK GÜÇLÜ DÖNDÜ
24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığını tamamen atlattı ve yeni sezona çok güçlü bir dönüş yaptı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun önem verdiği isimlerin başında gelen genç yıldız, hem sol bek hem de sol stoper pozisyonları için ideal bir profil çiziyor. Uzun boyu, güçlü fiziği ve yüksek hızıyla dikkat çeken Hollandalı futbolcu, savunma hattına dinamizm katıyor. Oosterwolde, Portekizli hocanın oyun planına net bir şekilde uyuyor ve kampta da buna göre plan yapılıyor.
Geçtiğimiz sezon Sebastian Szymanski'yi öne çıkaran Mourinho, bu sezon aynı yükselişi Oosterwolde'den bekliyor.
SOL BEK VE STOPER OYNUYOR
Tecrübeli teknik adam, hem üçlü hem de dörtlü savunma sisteminde görev verebileceği oyuncuyu öncelikle sol stoperde değerlendirmeyi planlıyor.
MOURINHO'NUN YENİ PRENSİ
Kamp dönemindeki yüksek özgüveni ve hırsıyla beğeni toplayan Oosterwolde "Mourinho'nun prensi" unvanını şimdiden almış durumda. Genç futbolcu, formunu sürdürebilir.
KAMPIN EN ÇALIŞKAN İSİMLERİNDEN
Uzun süreli sakatlığının etkisinden kurtulan Jayden Oosterwolde, Portekiz kampının en çalışkan isimleri arasında başı çekiyor.
11'İN DEĞİŞMEZ İSMİ OLACAK
24 yaşındaki futbolcu, kampta gösterdiği performansıyla yeni sezonda ilk 11'in değişmezleri arasına girmeye aday.
3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
1.89 boyundaki oyuncunun sarı-lacivertli takım ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Sol bek oyuncusu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 14 maça çıktı ve 1274 dakika sahada kaldı.
DEĞERİ 13 MİLYON EUROTransfermarkt verilerine göre Jayden Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro olarak gösteriliyor. Oosterwolde, 2023 yılında İtalyan ekibi Parma'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olmuştu.