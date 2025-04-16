Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun kadro yapılanması için düğmeye bastı. Gözler, sol bek takviyesine çevrilmiş durumda.
KOSTIC GÖZDEN DÜŞTÜ
Juventus'tan kiralanan Filip Kostic, son haftalarda Jose Mourinho'nun gözünden düşen isimlerden biri oldu. Tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında kadroya alınmazken, Sivasspor karşısında yedek soyundu ve süre almadı.
Jose Mourinho yönetimindeki kurmaylar, hücuma daha çok katkı sağlayabilecek, atletik özellikleri ön planda olan genç bir sol bek arayışına yöneldi.
Bu doğrultuda Slavia Prag forması giyen El Hadji Malick Diouf, Fenerbahçe'nin radarına girdi. 20 yaşındaki Senegalli sol bek, bu sezon hem Çekya Ligi'nde hem Avrupa'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.
ÇEKYA EKİBİNİN TALEBİ 10 MİLYON EURO
Ocak 2024'te Norveç ekibi Tromsö'den 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen Diouf için Slavia Prag'ın 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği ileri sürülüyor. Genç oyuncu, Senegal Milli Takımı formasını da 4 kez giydi.
PERFORMANSI
20 yaşındaki oyuncu, Çekya Ligi'nde 24 maçta 7 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
Jose Mourinho'nun sol bek adayı: Diouf!
Fenerbahçe, Filip Kostic sonrası sol bek için Slavia Prag'dan El Hadji Diouf'u listesine aldı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun kadro yapılanması için düğmeye bastı. Gözler, sol bek takviyesine çevrilmiş durumda.
- 11:18 Jose Mourinho'nun sol bek adayı: Diouf!
- 11:13 Joao Felix için Galatasaray'a dev rakip!
- 10:51 Vincenzo Montella için Roma gelişmesi!
- 10:28 Trabzonspor'a ilaç oldu: Zubkov
- 10:27 Jose Mourinho'dan futbolcularına uyarı!
- 10:22 Mustafa Eskihellaç, Eren'i aratmadı!
- 10:18 Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a yeni görev
- 10:09 Galatasaray'dan RAMS Park için yeni hamle
- 10:01 Beşiktaş'tan Partey hamlesi!
- 09:58 NBA play-in'de Warriors, Butler ve Curry'nin üstün performansıyla Grizzlies'i yendi
- 09:57 Okan Buruk'un Avrupa planı!
- 09:49 Semih'ten Avrupa'ya ilk adım
- 09:45 Galatasaray'da liderler devreye!
- 09:42 Adalı'nın 3 aylık çabası boşa gitti!
- 09:37 Galatasaray'da şampiyonluk planı!
- 09:23 Galatasaray'da Yunus ile anlaşma: İndirim bekleniyor
- 09:21 Fenerbahçe'de 7'de 7 için tam seferberlik!
- 09:11 Beşiktaş'ta Immobile kayıplarda!
- 09:02 Livakovic'e Serie A'dan üç talip!
- 09:00 Galatasaray'ın Icardi düşüncesi
- 08:52 Beşiktaş'a 1.88'lik stoper!
- 08:49 Galatasaray'da krallarla zirveye!
- 08:41 Galatasaray'da Osimhen gelişmesi!
- 08:26 Galatasaray'da Alisson rafa kalktı!
- 08:26 Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale son iki bilet
- 08:25 Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!
- 08:11 Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı yapılacak
- 08:11 Muslera'nın 25 şifresi!
- 08:00 Fenerbahçe'den Kim Min-jae sürprizi!
- 07:58 Galatasaray - Xhaka: İşte transferin şifresi!
- 07:48 Efeler Ligi'nde Fenerbahçe - Galatasaray derbisi!
- 07:42 Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin finalinde seri başlıyor
- 01:15 Kuşadasısporlu stoper Batuhan Özduran, Süper Lig ekibinin radarında!
- 00:10 Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'deki rakibi belli oldu
- 00:02 Muhteşem dönüş, Aston Villa'ya yetmedi! PSG yarı finalde!
- 23:55 Guirassy'nin hat-trick'i, Dortmund'a yetmedi! Barcelona yarı finalde!
- 23:00 Miguel Mendez: "Çok iyi bir takıma sahibiz''
- 22:18 Aston Villa - PSG maçında ilginç an!
- 22:01 Yakup Sekizkök: "Şampiyonluk hedefine kilitlendik"
- 22:00 Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off finali ve 3-4 etabının programı açıklandı
- 21:40 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan iki yıllık imza!
- 20:54 Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'de!
- 20:43 Zeren Spor, Sultanlar Ligi'ni 5. sırada bitirdi
- 19:59 Fenerbahçe öncesi Kayserispor'a 2 kötü haber daha!
- 19:10 Trabzonspor'dan 13 yeni imza
- 19:09 Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde geri döndü!
- 18:58 12 Bingölsporlu Oğuzhan Çelik: "Hedefimiz şehrimizi hak ettiği yere taşımak"
- 18:39 Futsal A Milli Takımı, Moldova'ya mağlup oldu
- 18:36 Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı
- 18:34 20 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı
- 18:33 Bacaklarındaki boy farkı ameliyatla düzeltilen futbolcu kız Milli Takım'da top koşturmak istiyor
- 18:17 Bellingham: "Declan Rice'ın bunu yapabileceğini bilmiyordum"
- 18:05 Ancelotti: "Bu statta sihir var, hata yapma lüksümüz yok"
- 17:16 Trabzonsporlu Draguş'un sol bacak kasında yaralanma tespit edildi
- 17:09 Chelsea, 23 futbolcusunu gözden çıkardı!
- 16:01 Bayern Münih'ten Kim Min-Jae kararı!
- 15:55 Paris Basketbol'dan Nadir Hifi, Euroleague'de sezonun yükselen yıldızı seçildi
- 15:48 Göztepe'nin en kritik haftası
- 15:47 Aydınspor küllerinden doğdu
- 15:41 Trendyol 1. Lig'de 36. haftanın programı açıklandı
Joao Felix için Galatasaray'a dev rakip!
Muhteşem dönüş, Aston Villa'ya yetmedi! PSG yarı finalde!
Guirassy'nin hat-trick'i, Dortmund'a yetmedi! Barcelona yarı finalde!
Aston Villa - PSG maçında ilginç an!
Bellingham: "Declan Rice'ın bunu yapabileceğini bilmiyordum"
Ancelotti: "Bu statta sihir var, hata yapma lüksümüz yok"
Chelsea, 23 futbolcusunu gözden çıkardı!
Bayern Münih'ten Kim Min-Jae kararı!
Lucas Beltran: "Mourinho beni çok istedi"
İngiltere'de manşet Vitor Pereira: 53 yıl sonra ilk!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Fenerbahçe öncesi Kayserispor'a 2 kötü haber daha!
-
2
Aston Villa - PSG maçında ilginç an!
-
3
Guirassy'nin hat-trick'i, Dortmund'a yetmedi! Barcelona yarı finalde!
-
4
Fenerbahçe'den Kim Min-jae sürprizi!
-
5
Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!
-
6
Muhteşem dönüş, Aston Villa'ya yetmedi! PSG yarı finalde!
-
7
Livakovic'e Serie A'dan üç talip!
-
8
Benfica'ya üçüncü Türk: Yunus Akgün!
-
9
Galatasaray, o dünya yıldızı için kolları sıvadı!
-
10
40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan iki yıllık imza!