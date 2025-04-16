Jose Mourinho'nun sol bek adayı: Diouf!

Fenerbahçe, Filip Kostic sonrası sol bek için Slavia Prag'dan El Hadji Diouf'u listesine aldı.

, Fotoğraf; Imago
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Jose Mourinho'nun sol bek adayı: Diouf!
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16 Nisan 2025 11:18

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun kadro yapılanması için düğmeye bastı. Gözler, sol bek takviyesine çevrilmiş durumda.

KOSTIC GÖZDEN DÜŞTÜ

Juventus'tan kiralanan Filip Kostic, son haftalarda Jose Mourinho'nun gözünden düşen isimlerden biri oldu. Tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında kadroya alınmazken, Sivasspor karşısında yedek soyundu ve süre almadı.

Jose Mourinho yönetimindeki kurmaylar, hücuma daha çok katkı sağlayabilecek, atletik özellikleri ön planda olan genç bir sol bek arayışına yöneldi.

Bu doğrultuda Slavia Prag forması giyen El Hadji Malick Diouf, Fenerbahçe'nin radarına girdi. 20 yaşındaki Senegalli sol bek, bu sezon hem Çekya Ligi'nde hem Avrupa'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

ÇEKYA EKİBİNİN TALEBİ 10 MİLYON EURO

Ocak 2024'te Norveç ekibi Tromsö'den 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen Diouf için Slavia Prag'ın 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği ileri sürülüyor. Genç oyuncu, Senegal Milli Takımı formasını da 4 kez giydi.

PERFORMANSI

20 yaşındaki oyuncu, Çekya Ligi'nde 24 maçta 7 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. 

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