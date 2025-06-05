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Jose Mourinho için Inter iddiası!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Inter'in teknik direktör adayları arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...

calendar 05 Haziran 2025 12:42 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 12:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho için Inter iddiası!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için İtalya'dan Inter iddiası gündeme geldi.

Inter, teknik direktör Simone Inzaghi'nin ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

FABREGAS'A İZİN YOK!


İtalyan ekibi, Inzaghi'nin ayrılığının ardından gündeme ilk olarak Como Teknik Direktörü Francesc Fabregas'ı almıştı. Ancak Como'nun İspanyol teknik adamı bırakmak istemediği yazıldı. Como'nun Fabregas'ı bırakmak istememesi nedeniyle bu operasyonun Inter için zor olduğu ifade edildi.

Inter'de teknik direktörlük koltuğu için Genoa'nın hocası Patrick Vieira ve Parma'nın çalıştırıcısı Cristian Chivu da gündeme gelirken İtalya'dan La Repubblica bu listede Jose Mourinho'nun da olduğunu öne sürdü.

INTER İLE BAĞI

Inter'in Simone Inzaghi'nin kazanan projesinin ardından takımı yine kazanan bir teknik direktöre emanet etmek istediği kaydedildi. Inter ile Jose Mourinho arasında güçlü bir bağ bulunması nedeniyle de Portekizli teknik adamın Inter'in listesinde öne çıkan adaylarından biri olduğu belirtildi.

INTER'DE NE YAPTI?

Teknik direktörlük kariyerinde 2008-2010 yılları arasında Inter'i çalıştıran Jose Mourinho, İtalyan ekibinde 2010 yılında yaptığı üçleme (Lig, kupa, Şampiyonlar Ligi) ile dikkat çekmişti. Mourinho, Inter'de toplamda ise 5 kupa sevinci yaşadı.


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