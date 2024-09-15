Jose Mourinho: "Harika transferler oldu"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jose Mourinho: 'Harika transferler oldu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2024 16:12
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Mourinho yaptığı açıklamada, "Kulüp, transfer döneminde harika bir iş çıkardı. İyi ve çok dengeli bir kadromuz var, her pozisyonda opsiyonlarımız var." dedi.

Deneyimli teknik adam ayrıca, "Milli ara kolay geçmedi çünkü çok oyuncumuz takımdan uzak kaldı, 8-9 oyuncumuz kaldı bizimle. Bazı oyuncularımız 2 maçta da 90 dakika oynadı milli arada. Tam kadro olarak sadece birkaç gün çalışabildik." diye konuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery