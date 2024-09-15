Jose Mourinho: 'Harika transferler oldu'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalar yaptı.
Mourinho yaptığı açıklamada, "Kulüp, transfer döneminde harika bir iş çıkardı. İyi ve çok dengeli bir kadromuz var, her pozisyonda opsiyonlarımız var." dedi.
Deneyimli teknik adam ayrıca, "Milli ara kolay geçmedi çünkü çok oyuncumuz takımdan uzak kaldı, 8-9 oyuncumuz kaldı bizimle. Bazı oyuncularımız 2 maçta da 90 dakika oynadı milli arada. Tam kadro olarak sadece birkaç gün çalışabildik." diye konuştu.
Mourinho yaptığı açıklamada, "Kulüp, transfer döneminde harika bir iş çıkardı. İyi ve çok dengeli bir kadromuz var, her pozisyonda opsiyonlarımız var." dedi.
Deneyimli teknik adam ayrıca, "Milli ara kolay geçmedi çünkü çok oyuncumuz takımdan uzak kaldı, 8-9 oyuncumuz kaldı bizimle. Bazı oyuncularımız 2 maçta da 90 dakika oynadı milli arada. Tam kadro olarak sadece birkaç gün çalışabildik." diye konuştu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU