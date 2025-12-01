Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini istiyor!

2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerde vazgeçilmezlerinden olan deneyimli ismi Benfica'ya istiyor.
Ağustos 2025'te Fenerbahçe'deki görevine son verilen Jose Mourinho, ülkesi Portekiz'de Benfica'nın teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu. evre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan 62 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'den eski öğrencisine talip olduğu iddia edildi.
Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Jose Mourinho'nun Benfica'ya istediği o isim Filip Kostic.
Yine haberde Benfica'nın Filip Kostic ile geçen yaz da ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmediği aktarıldı.
KONTRATI BİTİYOR
Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan 33 yaşındaki Kostic'in Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda son bulacak.
BU SEZON 10 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST
Sırp yıldız bu sezon Serie A deviyle, 10 karşılaşmaya çıkarken, 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Geçtiğimiz sezonu ise Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Filip Kostic, sarı-lacivertli formayla 35 maçta 2 gol atıp 9 asist kaydetmişti.
