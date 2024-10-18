Jose Mourinho'dan tam konsantrasyon talebi!

İlk olarak pazar günü deplasmanda Samsunspor maçıyla başlayacak süreç Manchester United ve Bodrumspor karşılaşmalarıyla devam edecek. Ardından Trabzonspor ve AZ Alkmaar deplasmanları gelecek. Bu maçlardan alınacak sonuçlar Fenerbahçe'nin belki de Süper Lig ve Avrupa'daki kaderinde belirleyici rol oynayacak.
Bu nedenle Teknik Direktör Mourinho, takımla yakından ilgileniyor. Milli aranın sona ermesiyle birlikte 13 oyuncu takıma geri döndü. Bunların içinde İrfan Can gibi moralli dönenler olduğu gibi zorlu bir yolculuk yapan Osayi ve tartışmalı bir kırmızı kart gören Livakovic de var.
Teknik heyet tüm takımdan milli takım haftasını bir an önce geride bırakmalarını ve zorlu sürece konsantre olmalarını istedi.
Mourinho'nun bazı oyuncularla bire bir görüşmeler de yaptığı, özellikle Samsun deplasmanında sahaya yüksek motivasyon ve güvenle çıkılması için yoğun uğraş verdiği bildirildi.
Bu nedenle Teknik Direktör Mourinho, takımla yakından ilgileniyor. Milli aranın sona ermesiyle birlikte 13 oyuncu takıma geri döndü. Bunların içinde İrfan Can gibi moralli dönenler olduğu gibi zorlu bir yolculuk yapan Osayi ve tartışmalı bir kırmızı kart gören Livakovic de var.
Teknik heyet tüm takımdan milli takım haftasını bir an önce geride bırakmalarını ve zorlu sürece konsantre olmalarını istedi.
Mourinho'nun bazı oyuncularla bire bir görüşmeler de yaptığı, özellikle Samsun deplasmanında sahaya yüksek motivasyon ve güvenle çıkılması için yoğun uğraş verdiği bildirildi.