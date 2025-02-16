Jose Mourinho'dan eksikler için açıklama

Açıklamasının devamında Portekizli hoca, "Kasımpaşa'nın bugün nasıl bir oyun sergilemek istediklerini görmemiz gerekiyor. Belki de değişiklik yapacaklardır. Bu durum onların kalitesini, potansiyelini, tempolu oyunlarını değiştirmeyecektir. Yetenekli oyuncuları var. Dominant taraf olmak istiyoruz ama hızlı hücumlarda can yakabilecek oyuncuları var bu anlamda da dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.sorusuna yanıt veren Mourinho," ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek ise mücadele öncesinde şu açıklamaları yaptı;