Jose Mourinho bir ilk yaşadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki altıncı ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho bir ilk yaşadı
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13 Ağustos 2024 23:01
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki 6.ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı.

Daha önce oynadığı 5 elemede de tur atlayan taraf olan Portekizli teknik adamın aldığı sonuçlar şu şekilde;

TOTTENHAM DÖNEMİ
Maccabi Haifa - Eledi
Lokomotiv Plovdiv - Eledi
Shkendija - Eledi

ROMA DÖNEMİ

Trabzonspor - Eledi

FENERBAHÇE DÖNEMİ

Lugano - Eledi
Lille - Elendi

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