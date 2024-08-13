Jose Mourinho bir ilk yaşadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki 6.ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı.
Daha önce oynadığı 5 elemede de tur atlayan taraf olan Portekizli teknik adamın aldığı sonuçlar şu şekilde;
TOTTENHAM DÖNEMİ
Maccabi Haifa - Eledi
Lokomotiv Plovdiv - Eledi
Shkendija - Eledi
ROMA DÖNEMİ
Trabzonspor - Eledi
FENERBAHÇE DÖNEMİ
Lugano - Eledi
Lille - Elendi
Daha önce oynadığı 5 elemede de tur atlayan taraf olan Portekizli teknik adamın aldığı sonuçlar şu şekilde;
TOTTENHAM DÖNEMİ
Maccabi Haifa - Eledi
Lokomotiv Plovdiv - Eledi
Shkendija - Eledi
ROMA DÖNEMİ
Trabzonspor - Eledi
FENERBAHÇE DÖNEMİ
Lugano - Eledi
Lille - Elendi
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