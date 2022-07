Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenen ve sezona kötü başlayan Fenerbahçe'de kadro planlaması kafa karıştırıyor. Şu ana kadar Luan Peres ve Gustavo Henrique dahil 9 transfer yapıldı. Fakat halen daha kadro tam olarak oturmadı. Sil baştan bir kadro yapılanmasına kalkışan sarı-lacivertlilerde başta defans hattı olmak üzere değişim halen sürüyor. Özellikle sol bekteki alternatifsizlik dikkat çekiyor. Sol bek için de bir an önce adımların atılması bekleniyor.Forvet konusunda da sarı-lacivertli camiada ciddi bir beklenti olsa bile henüz somut bir adım atılmıyor. Ağustos ayının sonuna kadar zamanı olduğunu bilen yönetim ve teknik heyet, işi fırsat transferlerine bırakmayı düşünüyor. Zira şu an hücumda Joao Pedro başta olmak üzere King, Serdar Dursun ve Valencia var. Hatta kadroda düşünülmese de Berisha ve Samatta daha elden çıkarılamadı. Kanatta Rossi, Emre Mor, Bruma gibi isimler de yine hücum hattına katkı veriyor.Jorge Jesus'un en büyük korkusu ise kaleci konusunda. Altay Bayındır'ın şu an tek alternatif olması ve tecrübeli bir yedeğinin bulunmaması keyifleri kaçırıyor. Bir sakatlık olmasından korkuluyor. Henüz bu konuda da somut bir adım atılamadı ve belli bir isim üstünde yoğunlaşılamadı. Portekizli teknik adam, yedek kaleci konusunda kiralama yöntemi de dahil tüm transfer çalışmalarına onay veriyor. Ligin başlamasına 1 hafta kala sarı-lacivertlilerin yedek kalecisi bulunmuyor.