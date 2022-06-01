Fenerbahçe'nin görüşmeler üzerine davet ettiği Portekizli teknik adam Jorge Jesus, İstanbul'a geldi.



Portekizli dünyaca ünlü deneyimli teknik adam Jorge Jesus, özel uçakla İstanbul'a adım attı. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Can Gebetaş ile birlikte Portekiz'den uçağa binen 67 yaşındaki teknik adam, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na TSİ 01:47'de iniş yaptı. Jorge Jesus'u; havalimanında Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ile yöneticiler Sertaç Komsuoğlu ve İlker Dinçay karşıladı.



"ŞAMPİYON YAP BİZİ JORGE JESUS"



Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Jorge Jesus'u bekleyen taraftarlar, "Alemin kralı geliyor" ve "İnan sende bizim bütün umudumuz, şampiyon yap bizi büyük Jorge Jesus" şeklinde tezahüratlar yaptı.



OĞLU VE İKİ YARDIMCISIYLA GELDİ



Jorge Jesus, oğlu ve iki yardımcısı ile İstanbul'a geldi. Portekizli teknik adam, uçaktan inerek kalacağı otele gitmek için helikoptere bindi. Helikopter daha sonra havalimanından ayrıldı ve otele gitti.



Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u taşıyan helikopter, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un Taksim'de bulunan oteline iniş yaptı.



FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA



Jorge Jesus'un İstanbul'a gelişi hakkında açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü "Kulübümüz, Portekizli isimle görüşmelerine İstanbul'da devam edecek." ifadelerini kullandı.



JORGE JESUS'UN GELİŞ GÖRÜNTÜLERİ





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