Jorge Jesus: 'Dünyanın en çok kazanan hocasıyım'

Al Hilal'in Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, flaş itiraflar yaptı.



Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Şu anda Porto'nun başına geçme ihtimalim çok zor. Dünyanın en yüksek maaşlı antrenörlerinden biriyim. Portekiz'e dönme ihtimalim şu anda yok. Tabii ki futbolda ne olur bilinmez. Sportif başarılara baktığımız zaman önümüzdeki iki yıl kesinlikle Portekiz dışında kalacağım." dedi.



Jorge Jesus, "Portekiz'deki neredeyse bütün maçları izliyorum. Portekiz futboluyla ilgileniyorum, buranın futbolunda kalite var. Portekiz futbolunun gelişimine, tutkusuna, dengesine ve refahına pek elverişli olmayan durumlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Bazen oyuncularıma da sözlüyorum, 10 milyon nüfuslu bir ülke olmamıza rağmen dünyanın en iyi oyuncularına sahibiz. Her yıl Şampiyonlar Ligi'ne çıkan takımlarımız var. Her zaman büyük düşünmeleri gerekiyor. Kulüp yöneticileri büyük düşünüyor. Avrupa'da büyük takımda oynayan birçok futbolcumuz var. Bu şekilde hayatta kalıyoruz. Bugün geldiğim noktada Portekiz takımlarına ve futboluna teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Portekiz'in önemli kulüpleriyle ilgili değerlendirme yapan Jesus, "Benfica, Sporting ve Braga'yı çalıştırdım. Sadece Porto'yu çalıştırmadım. Braga çok iyi bir sezon geçiriyor. Şu anda ülkenin en iyi 3 takımından biri haline geldi. 3 kulübün de büyük bir taraftar kitlesi var. Şu anda lig dengeli gidiyor. Kimin daha iyi oynadığını söylemeyeceğim. Dört takıma da bol şans diliyorum. Özellikle çalıştığım 3 takımı da özlüyorum. Braga, Benfica, Sporting gibi takımları her zaman özlersiniz. Onlara başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.





