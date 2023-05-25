Jordi Alba'ya İngiliz devinden ilgi!

Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağı açıklanan Jordi Alba için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jordi Alba'ya İngiliz devinden ilgi!
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25 Mayıs 2023 16:56
Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılarak 11 yıllık Barcelona kariyerine son verecek Jordi Alba için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sky'ın haberine göre Arsenal, İspanyol futbolcu Jordi Alba'yı gündemine aldı.

2017 yılından bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterecek Arsenal'in iddialı ve geniş kadro kurmak istediği, sol bek pozisyonunda da Zinchenko'ya alternatif olarak Jordi Alba'yı düşündüğü belirtildi. 

34 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'de oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.

Barcelona ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Jordi Alba, La Liga'nın finansal fair play kurallarına uymak amacıyla Barcelona ile olan sözleşmesini feshedecek. 

Katalan ekibiyle bu sezon 29 karşılaşmaya çıkan Alba, bu karşılaşlamalarda 2 gol ve 6 asistlik skor katkısı yaptı.
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