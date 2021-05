Jordan'ın insanlar üzerindeki etkisini, eski antrenörü anlattı!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın eski özel antrenörü Tim Grover, MJ'in insanlar üzerindeki genel etkisini dile getirdi.



Grover, MJ'in ne denli etkili olduğunu, kararlılığından ve genç basketbol oyuncuları üzerindeki etkisi üzerinden şu şekilde açıkladı:



"Zach Lavine'in Chicago'da 50 sayı bulduğu bir maçtan sonra, kendisine bunu son yapan kişi olan Jordan'ı sorduklarında, MJ'in bir hayalet ve bir efsane olduğunu söylemişti. Ve The Last Dance belgeseli, onun ne kadar hararetli ve kazanmanın en zor olduğu zamanlardan birinde ne kadar odaklanmış birisi olduğunu göstererek, kendisini tamamen farklı bir seviyeye taşımıştı."



Grover, Jordan'ın zihinsel olarak ne kadar güçlü ve kararlı olduğunu ve bunun kendisinin ligin zirvesinde kalmasına nasıl yardımcı olduğunu ise şu şekilde anlattı:



"Ancak, önünüze çıkan herhangi bir zorluğa karşı kazanma arzusu ve zihinsel cesareti, çoğu kişinin pes edeceği tarzda şeylerdi. Ortaya koyduğu her şey, kendisi için tüm bu farklı koşullar altında nasıl kazanılacağını göstermek adına yalnızca başka bir fırsattı."