Jordan da, LeBron gibi kramplar yüzünden maçı terketmiş!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, bir seferinde LeBron James gibi kramplar nedeniyle bir NBA Finalleri maçını bıraktığı bildirildi.



LeBron, geçmişte, sezonun en önemli zamanlarının bazılarında kramplardan muzdaripti. James, Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan 2012 NBA Finalleri'nin 4. maçının son dakikalarında, maçı terketmek zorunda kalmıştı. İki yıl sonra, James 2014 Finalleri'nin 1. maçında, San Antonio Spurs'e karşı kramp nedeniyle tekrar sahayı terk etmek durumunda kalmıştı.



Ne yazık ki LeBron için, bazı taraftarlar acımasız yorumlar yapmıştı. Krampların bir oyuncunun hareket etme olanağı üzerinde bilinen bir etkisi olmasına rağmen, James'in yumuşak olduğunu iddia edenler olmuştu.



Roland Lazenby'nin "Michael Jordan: The Life" kitabında ayrıntılarıyla anlatıldığı gibi, MJ, daha sonra kramplara neden olan bir Gatorade hatası nedeniyle, 1997 NBA Finalleri'nin 4. maçının sonlarında karşılaşmayı terketmek zorunda kalmıştı:



"Daha sonra bir Bulls takım asistanının yanlışlıkla oyuncuların Gatorade'in yerine, karbonhidrat yapmak için kullanılan GatorLode ile yer değiştirdiği öğrenilecekti. Antrenör Chip Shaeffer 'Fırında patates yemek gibiydi' şeklinde yorumlamıştı. Maç sonlarında, oyuncular mide kramplarından şikayet etmişlerdi ve Jordan bile bir süre oturmak istemişti, kilit bir anda hiç yapmadığı bir şeydi."



Jordan yine de 42 dakikadan fazla oynamış ve son çeyrekte 12 sayı atmış olsa da, Bulls'a galibiyeti getirememişti.



GatorLode'un, Jordan'ın özel antrenörü Tim Grover'ın aslında gıda zehirlenmesinin bir sonucu olduğunu iddia ettiği 5. maç öncesindeki semptomlarının, bu olayla bağlantısı olabileceği de söyleniyor.



