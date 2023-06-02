Denver Nuggets, 2023 NBA Finalleri serisinin 1. maçında Miami Heat'e karşı Ball Arena'da 104-93 galip gelerek, seride 1-0 öne geçti.



Erken aşamalarda liderliği ele geçiren Denver, ilk çeyreği 9 sayılık bir üstünlük sağlayarak 29-20'lik bir avantajla kapattı. İkinci çeyrekte de ayağını gazdan çekmeyen Nuggets ekibi, Heat'e 30-22'lik bir fark atarak devreyi çift haneli farkla tamamladı.



Heat ikinci yarıda bazı ayarlamalar yapmış olsa da, Denver ekibi liderliğini korumaya devam etti ve üçüncü çeyreği de 25-21'lik bir skor üstünlüğüyle bitirdi. Heat, bitime 12 dakika kala 21 sayılık bir farkı elinde tutan Nuggets'ın son çeyrekte biraz gevşemesinden faydalanmış ve periyodu 30-20'lik bir skor farkıyla tamamlamış olsa da, bu bir geri dönüş yapmak için yeterli olmadı.



Nikola Jokic, kariyerinin ilk NBA Finalleri karşılaşmasında 27 sayı, 14 asist ve 10 ribaund ile triple-double yaptı. Jamal Murray 26 sayı ve 10 asistle double-double yaparken, Michael Porter Jr. 14 sayı ve 12 ribaundla, Aaron Gordon ise 16 sayı ve 6 ribaund ile oynadı.



Bam Adebayo 26 sayıyla Heat'in en skorer ismi olurken, ayrıca 13 ribaund ve 5 asist de ekledi. Sıkıntılı bir şut gecesi geçiren (6/14) Jimmy Butler, karşılaşmayı 13 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle tamamladı. Gabe Vincent 19 sayı ve 5 asistle oynarken, Haywood Highsmith ise benchten geldiği 22 dakikada 18 sayı kaydederek büyük övgü topladı.



Serinin 2. maçı Pazar gecesi Ball Arena'da oynanacak.



