John Herdman: 'Cyle Larin, yırtıcı bir hayvan!'

Kanada Milli Takımı Teknik Direktörü John Herdman ile takım kaptanı Atiba Hutchinson, Bermuda karşısında hat-trick yapan Cyle Larin için açıklamalarda bulundu.



Larin'in çok yetenekli olduğunu belirten Herdman, "Cyle Larin, yırtıcı bir hayvan. Onun bu yeteneği var. Onu kadroya almamızın da nedeni bu. Önceden sadece en uçta yaşamaya çalışıyordu, şimdi bu tartışmanın dışına çıktı." dedi.



Atiba ise takım arkadaşının kendisini çok geliştirdiğini belirtirken, "Cyle Larin'in oyununda ciddi bir gelişme var ve bu da kendisini geliştirmesini sağladı. Sadece attığı goller değil, iş etiği, oyunu anlama tarzı, oyuna bakışı değişti. Artık daha derli toplu bir oyuncu. Takıma çok faydası oluyor." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ta bu sezon 34 maça çıkan 25 yaşındaki Larin, 18 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



