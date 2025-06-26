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John Collins, 26.5 milyon dolarlık opsiyonunu kullandı

Utah Jazz forveti John Collins, 2025–26 sezonu için 26.5 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu resmen devreye soktu. Ancak kulüp, Collins için potansiyel takas senaryolarını araştırıyor.

calendar 26 Haziran 2025 13:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
John Collins, 26.5 milyon dolarlık opsiyonunu kullandı
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Utah Jazz forveti John Collins, 2025–26 sezonu için 26.5 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu resmen devreye soktu. Ancak kulüp, Collins için potansiyel takas senaryolarını araştırıyor.

Collins, geçtiğimiz sezon 40 maçta 19.0 sayı, 8.2 ribaund ve %39.9 üçlük yüzdesiyle oynadı. Jazz'ın Batı Konferansı'nda son sırada (17–65) yer almasına rağmen Collins, takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

Lakers ile ilgili çıkan takas söylentileri ise gerçeği yansıtmıyor. Utah yönetimi, Walker Kessler'ı takas masasına koymama kararı alınca bu dedikodular gündeme gelmişti.


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