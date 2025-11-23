Joao Pereira: '8 dakikada maçı kaybettik'

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, ilk yarısını harika tamamladıkları maçı, ikinci yarının ilk 8 dakikasında kaybettiklerini söyledi.Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için zor bir gün olduğunu dile getirdi.Maçın ilk yarısında harika oynadıklarını anlatan Pereira,dedi.Pereira, ilk yarıda girdikleri pozisyonlarda golleri bulmaları halinde maçı istedikleri gibi bitirebileceklerini belirterek, şunları söyledi:Maçta yedikleri ilk golü kabul edemediğini anlatan Pereira, antrenmanlarda bunu çalıştıklarını ve analizi yaptıklarını, bunun kendisini daha çok üzdüğünü kaydederek,ifadelerini kullandı.Daha iyisini ve daha fazlasını hak ettiklerini anlatan Pereira, odaklarını ve maçı kaybettiklerini vurgulayarak,şeklinde konuştu.