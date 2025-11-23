23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
1-1
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
2-5
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-0
23 Kasım
Cremonese-Roma
1-3
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
2-2
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
1-1
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
2-4
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
3-1
23 Kasım
Lille-Paris FC
0-09'
23 Kasım
Toulouse-Angers
0-1
23 Kasım
Nantes-Lorient
1-1
23 Kasım
Brest-Metz
3-2
23 Kasım
Auxerre-Lyon
0-0
23 Kasım
Inter-AC Milan
0-06'
23 Kasım
Lazio-Lecce
2-0
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
1-2
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
1-2
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
0-1
23 Kasım
Real Betis-Girona
1-1
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
0-0
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
4-1
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
1-2
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
0-1
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
2-0
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
2-1
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Joao Pereira: "8 dakikada maçı kaybettik"

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, ilk yarısını harika tamamladıkları maçı, ikinci yarının ilk 8 dakikasında kaybettiklerini söyledi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için zor bir gün olduğunu dile getirdi.

Maçın ilk yarısında harika oynadıklarını anlatan Pereira, "Topa sahip olan, pas yapan, şut atan ve daha çok pozisyona giren bizdik. Daha sonra 2 yarıya başladık ve ikinci yarının ilk 8 dakikasında maçı kaybettik." dedi.


Pereira, ilk yarıda girdikleri pozisyonlarda golleri bulmaları halinde maçı istedikleri gibi bitirebileceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Siz yapamadığınızda rakibiniz pozisyona girip, size bu şekilde zarar verebilir. Bizim için başka bir ders oldu. Maça sadece ilk yarıda değil, 90 dakika boyunca odaklanmamız gerektiğini öğrendik. Böyle bir mağlubiyetten en azından bir ders çıkarmamız gerekiyor."

Maçta yedikleri ilk golü kabul edemediğini anlatan Pereira, antrenmanlarda bunu çalıştıklarını ve analizi yaptıklarını, bunun kendisini daha çok üzdüğünü kaydederek, "Takımıma 'bunları yapıyorlar' dediğimiz bir gol yedik. Bunu kabul edemem. Bu beni çok üzdü. Rakibimizin ikinci golü ise çok iyiydi. Buna fazla bir şey diyememe ama ilk gol kabul edilebilir değildi." ifadelerini kullandı.

Daha iyisini ve daha fazlasını hak ettiklerini anlatan Pereira, odaklarını ve maçı kaybettiklerini vurgulayarak, "Daha iyi oynadık ama sonuç olarak 3 puanı ve maçı kaybettik. Ama bu bizim için bir ders olacak. Daha fazla odaklanmamız gerekecek. Odağımızı kaybetmememiz gerekiyor ve bunu da öğreneceğiz." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
