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Joao Pedro'dan ayrılık kararı

Brighton forması giyen Joao Pedro, bu yaz İngiliz ekibinden ayrılmayı düşünüyor.

calendar 21 Mayıs 2025 15:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Joao Pedro'dan ayrılık kararı
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İngiltere Premier Lig'de Brighton forması giyen Joao Pedro, takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, kariyerindeki bir sonraki adımı atmak isteyen 23 yaşındaki futbolcu, bu yaz Brighton'dan ayrılmayı düşünüyor.

Brighton forması altında bu sezon 30 maçta sahaya çıkan Brezilyalı futbolcu, 10 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Joao Pedro'nun kulübü Brighton ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.


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