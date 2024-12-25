Jimmy Butler bu takas döneminde ayrılmak istiyor

NBA'de Miami Heat forveti Jimmy Butler, takaslanmak istiyor.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Jimmy Butler, resmi olarak bunu bildirmese de takaslanmaya hazır durumda.



İddialara göre 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 6 Şubat 2025'te sona erecek olan takas döneminin bitimine kadar Miami'den ayrılmak istiyor.



BİR YIL OPSİYONU VAR



49 milyon Dolarlık kontratı bulunan Butler'ın Miami Heat ile 2025-26 sezonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.



2025-26 döneminde opsiyonu olmasına karşın Miami ile yeni sözleşme imzalamak istemeyen Butler, herhangi bir takıma takaslanmazsa Heat ile olan opsiyonunu kullanmayacak ve serbest oyuncu durumuna geçecek.



ALPEREN İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR



Butler ile ilgilenen takımlar arasında Phoenix Suns, Golden State Warriors, Dallas Mavericks and Houston Rockets bulunuyor.