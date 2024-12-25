Jimmy Butler bu takas döneminde ayrılmak istiyor

Miami Heat'in yıldız oyuncusu Jimmy Butler, 6 Şubat tarihine kadar açık olan takas döneminde takaslanmak istediğini belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jimmy Butler bu takas döneminde ayrılmak istiyor
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25 Aralık 2024 19:18
Son güncelleme 25 Aralık 2024 19:23
NBA'de Miami Heat forveti Jimmy Butler, takaslanmak istiyor.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Jimmy Butler, resmi olarak bunu bildirmese de takaslanmaya hazır durumda. 

İddialara göre 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 6 Şubat 2025'te sona erecek olan takas döneminin bitimine kadar Miami'den ayrılmak istiyor. 

BİR YIL OPSİYONU VAR

49 milyon Dolarlık kontratı bulunan Butler'ın Miami Heat ile 2025-26 sezonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. 

2025-26 döneminde opsiyonu olmasına karşın Miami ile yeni sözleşme imzalamak istemeyen Butler, herhangi bir takıma takaslanmazsa Heat ile olan opsiyonunu kullanmayacak ve serbest oyuncu durumuna geçecek.

ALPEREN İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR

Butler ile ilgilenen takımlar arasında Phoenix Suns, Golden State Warriors, Dallas Mavericks and Houston Rockets bulunuyor.
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