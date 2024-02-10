Jeudy: "Trabzonspor'dan haber gelmedi"

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Eric Bocat'ın menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Jeudy: 'Trabzonspor'dan haber gelmedi'
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10 Şubat 2024 13:10
Kış transfer döneminde sağ beke Thomas Meunier'i transfer eden Trabzonspor, sol bek için de Belçika'da St. Truiden forması giyen Eric Bocat için hamle yapmıştı.

24 yaşındaki futbolcu ve kulübü ile de el sıkışılmıştı. 1.82 boyundaki savunmacı bavullarını hazırlamış, Türkiye'ye gelmek için haber bekliyordu ama bordo mavili yönetim son anda transferi iptal etti.

Bu sezon Belçika Ligi'nde 24 maça çıkan; 1 gol atıp 3 de asist yapan Senegal asıllı Fransız futbolcunun menajeri Jeudy, hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Jeudy, "Eric tüm gece telefon bekledi ama herhangi bir haber gelmedi. Bu nedenle büyük hayal kırıklığına uğradı. Bizim için her şey bitti" dedi.

St. Truiden'in son anda fiyat yükselttiği de iddia ediliyor.

 

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