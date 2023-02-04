Jesus, Batshuayi'nin yerine koyacağı ismi belirledi

Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Michy Batshuayi, Adana Demir deplasmanında beklentilerin altında kaldı. Belçikalı oyuncu, gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştü. Golcü futbolcu, Konyaspor mücadelesinde görev yapamayacak.
Jorge Jesus, ligde iki maç kaçırdıktan sonra sakatlıktan dönen Joshua King'i, pazartesi günkü karşılaşmaya hazırlıyor. Norveçli hücum oyuncusunun, Konya maçında Enner Valencia ile birlikte hücum hattında görev yapması bekleniyor.
Jorge Jesus, ligde iki maç kaçırdıktan sonra sakatlıktan dönen Joshua King'i, pazartesi günkü karşılaşmaya hazırlıyor. Norveçli hücum oyuncusunun, Konya maçında Enner Valencia ile birlikte hücum hattında görev yapması bekleniyor.
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