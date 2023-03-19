Jesus, Alanyaspor'un şifresini verdi: Önde baskı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor maçında da oyuncularından önde baskıya devam etmelerini istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jesus, Alanyaspor'un şifresini verdi: Önde baskı
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19 Mart 2023 12:53
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Alanyaspor maçının kilit noktasını belirledi. Portekizli çalıştırıcı, savunmadan topla çıkan rakibe karşı hücumcularla önde baskı kurmayı planlıyor.

Rakip savunmayı zorlayacak Jesus, bu sezon top kayıplarıyla birçok kez gol yiyen rakibini vuracak. Jesus, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda ise güvenini belli etti.

"TAKTİĞE BAĞLI KALIN"

Sarı-lacivertli oyuncularla görüşen Portekizli teknik adam, "Ligde son haftalarda iyiyiz. Avrupa'dan elensek de karakterli bir oyuncu grubuna sahibim. Taktiğe bağlı kalırsak kazanacağız. Size güveniyorum, bu güvenimi boşa çıkartmayın" dedi.



 
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