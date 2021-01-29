



"Teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Çok minnettarım. Konyaspor'un büyüklüğünü, nasıl bir camia olduğunu biliyorum. Burada elimden geleni yapacağım. Her şey için teşekkür ederim. Kulübe geldiğim ilk andan itibaren çok güzel şeylerle karşılaştım. Çok güzel bir karşılama yaptılar, herkes çok samimiydi. Eşimi bile aradım, onunla konuştuk. Stadyuma geldiğimizde hayatım boyunca unutamayacağım bir hediye verdi Konyaspor Kulübü. Eşim de bu durumdan çok mutlu oldu. Bunların karşılığını elbet sezon boyunca sizlere ödeyeceğim. Umarım hep beraber mutlu oluruz."

Galatasaray, Nijeryalı futbolcusu Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor'a kiraya verdi.Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Sekidika'nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcu ve menajeri net 260 bin avro tutarındaki bedelden feragat etmiştir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Konyaspor tarafından ödenecektir." ifadelerine yer verildi.Konyaspor'a transferi sonrasında konuşan Sekidika şu ifadeleri kullandı;