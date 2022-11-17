Jesper Sörensen: 'Türk futbolu ilgi çekici'

Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları için Antalya'ya gelen Danimarka 21 Yaş Altı Milli Takımı kamp çalışmalarına başladı.Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bir otelde teknik direktör Jesper Sörensen yönetiminde kampa başlayan Danimarka 21 Yaş Altı Milli Takımı, kamp sürecinde İsviçre ve Macaristan ile 2 hazırlık maçı oynayacak.Kamp çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi veren Sörensen, bir hafta süre ile Antalya'da olacaklarını söyledi.2023 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 21 Yaş Altı Türk Milli Takımı ile karşılaştıklarını hatırlatan Sörensen,dedi.Türk futbolunu değerlendiren Sörensendedi.Türkiye'de Galatasaray'da top oynayan Nelson ile daha önce çalışma fırsatının olmadığını belirten Sörensen,ifadesini kullandı.Fenerbahçe'de oynayan Emre Mor'u tanıdığını aktaran Sörensen,diye konuştu.Hedeflerinden bahseden Sörensen, şöyle konuştu:Kamp için özellikle Antalya'yı tercih ettiklerine dikkati çeken Sörensen,şeklinde konuştu.