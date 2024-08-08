Jeremy Lamb emekli oldu

Tecrübeli oyuncu Jeremy Lamb, basketboldan emekliye ayrıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jeremy Lamb emekli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2024 13:53
Tecrübeli oyuncu Jeremy Lamb, basketboldan emekliye ayrıldığını duyurdu.

NBA'de en son 2021-22 sezonunda forma giyen Lamb, 2022'nin son takas gününde Sacramento Kings'e katılmış ve üç yıllık anlaşması sona erdikten sonra sınırsız serbest oyuncu olmuştu. Lamb, 2022-23 sezonunun tamamını sözleşmesiz geçirmişti.

Kariyerinde oynadığı 573 maçta Lamb, %43,9 genel ve %34,2 üçlük isabeti oranıyla 10,1 sayı, 3,6 ribaund ve 1,6 asist ortalamaları yakaladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery