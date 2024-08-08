Tecrübeli oyuncu Jeremy Lamb, basketboldan emekliye ayrıldığını duyurdu.
NBA'de en son 2021-22 sezonunda forma giyen Lamb, 2022'nin son takas gününde Sacramento Kings'e katılmış ve üç yıllık anlaşması sona erdikten sonra sınırsız serbest oyuncu olmuştu. Lamb, 2022-23 sezonunun tamamını sözleşmesiz geçirmişti.
Kariyerinde oynadığı 573 maçta Lamb, %43,9 genel ve %34,2 üçlük isabeti oranıyla 10,1 sayı, 3,6 ribaund ve 1,6 asist ortalamaları yakaladı.
NBA'de en son 2021-22 sezonunda forma giyen Lamb, 2022'nin son takas gününde Sacramento Kings'e katılmış ve üç yıllık anlaşması sona erdikten sonra sınırsız serbest oyuncu olmuştu. Lamb, 2022-23 sezonunun tamamını sözleşmesiz geçirmişti.
Kariyerinde oynadığı 573 maçta Lamb, %43,9 genel ve %34,2 üçlük isabeti oranıyla 10,1 sayı, 3,6 ribaund ve 1,6 asist ortalamaları yakaladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU