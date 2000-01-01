Jefferson: "Buna ispiyonculuk denmez, insanlar ölüyor"

Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, NBA'in "ispiyoncu hattının" aslında böyle adlandırılmaması gerektiğine inandığını söyledi.



Mevcut ESPN basketbol analisti, NBA'in Orlando'daki yardım hattının gerekli olduğunu, şu şekilde belirtti:



"Karl-Anthony Towns'in annesi vefat etti. Bu ülkenin her yanında insanlar ölüyor. Birisi herkesin sağlığını ve güvenliğini riske atıyorsa, bu ispiyonculuk değildir. Birinin yapmaması gereken bir şeyi yapmak için bubble'ın dışına çıkarak milyarlarca doları riske etmesi, ispiyonculuk değildir. Bu ispiyonculuk değil. Bir şey görürseniz, söyleyin. Anonim olarak yapmanıza izin vermeleri, bunu daha da iyi kılıyor."



Disney World'deki protokol ihlallerini bildirmek için, NBA'in anonim telefon hattını birçok kişinin aradığından bahsedildi.



Sacramento Kings pivotu Richaun Holmes, yiyecek almak için yanlışlıkla NBA'nin Walt Disney World Resort'taki kampüs hattını geçtiği ve Houston Rockets forveti Bruno Caboclo odasını terk ederek yanlışlıkla karantinasını bozduğunda, bazı aksilikler yaşanmıştı. Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard'ın da maskesiz bir şekilde kampüste dolaştığı bildirilmişti.



