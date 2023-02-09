Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown'ın yüzündeki kırık nedeniyle All-Star arasında parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Brown, yokluğunun süresini belirlemek için yakın zamanda bir uzmandan daha fazla inceleme talep edecek.



Brown, All-Star maçını kaçırması durumunda 19 Şubat'taki etkinlikte forma giyemeyecek olan Stephen Curry, Kevin Durant ve Zion Williamson gibi diğer yıldızlar arasına katılacak.



26 yaşındaki oyuncu, bu sezon maç başına 27 sayı, 7.1 ribaund ve 3.2 asist ortalamalarıyla kariyerinin en iyi yılını geçiriyor.





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