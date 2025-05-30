Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sezon başında geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.
Futbolcu sarı lacivertliler ileantrenmanlara başlarken Oosterwolde ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Jayden Oosterwolde, sakatlanıp sezonu kapatmasına rağmen, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında bulunuyor.
4 KULÜP GÜNDEMİNE ALDI
PSV, Napoli ve West Ham United'ın ardından Fotomaç'ın haberine göre şimdi de Newcastle United'ın Hollandalı sol beki, gündemine aldığı iddia edildi.
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Jayden Oosterwolde'ye 4 talip birden!.
Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Jayden Oosterwolde, Avrupa devlerinin radarına girdi.
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sezon başında geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.
Fenerbahçe
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