30 Mayıs
Galatasaray-Başakşehir
20:00
30 Mayıs
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
30 Mayıs
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Mayıs
Castellon-Real Zaragoza
21:30
30 Mayıs
Bohemian FC-Derry City
21:45
30 Mayıs
Cork City-Shelbourne
21:45
30 Mayıs
Shamrock Rovers-Galway United FC
22:00

Jayden Oosterwolde'ye 4 talip birden!.

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Jayden Oosterwolde, Avrupa devlerinin radarına girdi.

calendar 30 Mayıs 2025 11:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Jayden Oosterwolde'ye 4 talip birden!.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sezon başında geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.

Futbolcu sarı lacivertliler ileantrenmanlara başlarken Oosterwolde ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

Jayden Oosterwolde, sakatlanıp sezonu kapatmasına rağmen, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında bulunuyor.

4 KULÜP GÜNDEMİNE ALDI

PSV, Napoli ve West Ham United'ın ardından Fotomaç'ın haberine göre şimdi de Newcastle United'ın Hollandalı sol beki, gündemine aldığı iddia edildi. 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.