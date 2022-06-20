Jason Denayer'e talipler artıyor

Lyon ile sözleşmesi sona ermesinin ardından Galatasaray ve Beşiktaş'la adı geçen Jason Denayer'e Fransa'dan ve İtalya'dan da talipler olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jason Denayer'e talipler artıyor
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20 Haziran 2022 15:55
Olimpik Lyon ile sözleşmesinin tamamlamasının ardından boşa çıkan Jason Denayer'in talipleri artıyor.

Fransız basınında yer alan habere göre; Rennes'in Nayef Aguerd'in alternatiflerinden biri olarak gördüğü Belçikalı stoperin Fransa'da kalmasının zor olduğu ifade edildi.

26 yaşındaki stopere Fiorentina ve Napoli'nin ilgisi olduğu vurgulanırken, Denayer'in çok iyi bildiği Türkiye Ligi'ne de geri dönebileceği aktarıldı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ

Belçikalı futbolcunun Türkiye'deki muhtemel transfer adresleri olarak ise eski kulübü Galatasaray ve Beşiktaş gösterildi.

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