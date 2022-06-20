Jason Denayer'e talipler artıyor

Olimpik Lyon ile sözleşmesinin tamamlamasının ardından boşa çıkan Jason Denayer'in talipleri artıyor.



Fransız basınında yer alan habere göre; Rennes'in Nayef Aguerd'in alternatiflerinden biri olarak gördüğü Belçikalı stoperin Fransa'da kalmasının zor olduğu ifade edildi.



26 yaşındaki stopere Fiorentina ve Napoli'nin ilgisi olduğu vurgulanırken, Denayer'in çok iyi bildiği Türkiye Ligi'ne de geri dönebileceği aktarıldı.



GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ



Belçikalı futbolcunun Türkiye'deki muhtemel transfer adresleri olarak ise eski kulübü Galatasaray ve Beşiktaş gösterildi.





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