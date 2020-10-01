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Jasikevicius: "Marc Gasol ile konuşmadık"

Barcelona koçu Sarunas Jasikevicius, takımının Toronto Raptors'un pivotu Marc Gasol ile sözleşme imzalama konusunda herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Barcelona koçu Sarunas Jasikevicius, takımının Toronto Raptors'un pivotu Marc Gasol ile sözleşme imzalama konusunda herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi.

Jasikevicius, Gasol'un Barcelona ile sözleşme imzalayacağı yönündeki söylentilere şöyle cevap verdi:

"Marc Gasol ile konuşmadık. Şimdi önemli olan, acele etmemek. Gerçek bir şansımız varsa, deneriz."

35 yaşındaki Gasol, bu sezon Raptors ile oynadığı 44 maçta 7.5 sayı ve 6.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Gasol, Raptors'ın Boston Celtics'e karşı aldığı 7. maç mağlubiyetinin ardından, geleceği hakkında "zamanı geldiğinde" karar vereceğini söylemişti:

"Bu süreç ne zaman başlarsa başlasın, bu kararları, düşünme süresi geldiğinde almaya başlayacağız. Ama şu anda, dürüst olmak gerekirse, sahip olduğum tüm enerji ve zihnim, ertesi güne yönelik işliyor."


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