Jasikevicius: 'Acı veriyor'

THY EuroLeague'de Real Madrid'e 86-83 kaybedip final şansını kaybeden Barcelona'da Sarunas Jasikevicius, maçın ardından konuştu.



46 yaşındaki koç, "İkinci yarıda planladığımız hiçbir şeyi yapmadık. İlk yarıda 11 sayı farkla öndeyken soyunma odasında konuştuğumuz tek şey, Real Madrid'in kaçırdığı şutlar, bizim iyi gözüksek de ayrıntıların hiçbirini uygulamadığımız olmuştu. O ayrıntılar, bu tip maçlarda çok kritik. Real Madrid şutlarını soktu. Son anlarda zor şutlar da soktular. Skorda önde kaldılar. Çok fazla sayı yedik. Faul sonrası çok fazla ribaund verdik. İletişim eksikleri yaşadık. Acı veriyor gerçekten." dedi.



Jasikevicius, ayrıca, "Fiziksel mücadele açısından ilk yarıda onlardan öndeydik ama ikinci yarıda onlar daha iyiydi. Ayrıntılara dikkat etmedik." sözlerini kullandı.





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