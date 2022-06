Jan Vesely'den Fenerbahçe'ye veda

Fenerbahçe Beko'da takımın yıldız isimlerinden Jan Vesely ayrılığını duyurdu.



Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vesely, "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, bu kelimeleri yazmak benim için çok zor. Birlikte geçirdiğimiz 8 yılın ardından yolculuğumuz sona eriyor. Burayı benim ve ailem için bir yuva yaptığınız için teşekkür ederim. Hayatımdaki en önemli şeyler burada, İstanbul'da oldu; burada evlendim ve oğlum burada doğdu. Hepinizin çok sevdiği forma için kan, ter ve gözyaşı dökmek bir onurdu. Fenerbahçe her zaman kalbimin derinliklerinde olacak ve bir gün yeniden Türkiye'ye dönmek için sabırsızlanıyorum çünkü İstanbul ve Fenerbahçe her zaman benim evim olacak. Her şey için teşekkürler" dedi.



Vesely, 2014'ten bu yana Fenerbahçe forması giyiyordu.



Öte yandan Fenerbahçe ise Çek basketbolcunun açıklamasının ardından, "Formamıza iz bırakanlar unutulmazlar Jan Vesely'e Sonsuz Teşekkürlerimizle" şeklinde bir paylaşım yaptı.





