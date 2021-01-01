James Wiseman, en az 7-10 gün yok!

Golden State Warriors çaylağı James Wiseman'ın, burkulan sol el bileğinin iyileşme sürecinde, 7-10 gün içinde yeniden değerlendirileceği bildirildi.



Sakatlığı 30 Ocak'ta geçirmiş olan Wiseman hakkında, koç Steve Kerr şunları söyledi:



"Bir süredir basketbol topu olmadan yapılan egzersizleri yapıyor. İyi tarafı, bisiklete binerek veya koşu yaparak kondisyonunu koruyabilecek olması. Ama bunu yaparken ağrı çekmesini veya elini tekrar sakatlamasını istemeyiz. Bu, ağrının süresini uzatır ve kendisini daha da uzun zaman kenarda kalmaya eğilimli kılar."



Kerr ayrıca, Warriors'ın şu anda Wiseman yerine başka bir pivot aramadığını da sözlerine ekledi.



